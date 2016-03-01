Какое английское слово можно назвать существительным в двойном множественном числе?

В древне- и среднеанглийском языках основным окончанием для образования множественного числа было не -s, а -en или -an. Были и исключения: так, «child» («ребёнок») во множественном числе стал «childer». Впоследствии, однако, к некоторым из этих слов всё равно добавилось окончание -en, так что детей стали обозначать «children» — это слово можно назвать двойным множественным числом.