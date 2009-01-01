В чём заключается культурный феномен, который называют эффектом пиццы?

Оригинальная итальянская пицца была больше похожа на простую лепёшку и содержала мало начинки. Уже в США усилиями итальянских эмигрантов пицца приобрела современный вид и разнообразие вкусов, вернувшись на родину в совершенно новом статусе, а подобный феномен культурного реэкспорта был назван «эффектом пиццы». Придумавший этот термин Агехананда Бхарати применял его ко многим индийским реалиям — например, возросшей в Индии популярности йоги не как простой медитации, а как системы физических упражнений, которая была существенно доработана именно на западе. Другим примером эффекта можно считать традицию празднования Дня святого Патрика и пышный парад, придуманные американскими ирландцами.