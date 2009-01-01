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Какая этническая община в США придумала себе покровителя по аналогии со святым Патриком?

Какая этническая община в США придумала себе покровителя по аналогии со святым Патриком?

Наблюдая за празднующими День святого Патрика ирландцами, американские финны в 1950-х годах изобрели свою традицию. Они придумали легенду о святом Урхо, который изгнал из Финляндии кузнечиков и спас урожай винограда. День святого Урхо отмечается во многих финно-американских общинах 16 марта, накануне Дня святого Патрика.

Источник: Wikipedia / Saint Urho

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