Какая этническая община в США придумала себе покровителя по аналогии со святым Патриком?

Наблюдая за празднующими День святого Патрика ирландцами, американские финны в 1950-х годах изобрели свою традицию. Они придумали легенду о святом Урхо, который изгнал из Финляндии кузнечиков и спас урожай винограда. День святого Урхо отмечается во многих финно-американских общинах 16 марта, накануне Дня святого Патрика.