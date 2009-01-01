Какому актёру получить роль в экранизации помогла случайно найденная рукопись романа?

Перед пробами на роль в экранизации романа «Девушка с Петровки» Энтони Хопкинс захотел купить эту книгу, но узнал в магазине, что в Великобритании она ещё не издана. Направившись из магазина к метро, Хопкинс в ожидании поезда сел на скамейку и обнаружил брошенные кем-то листы бумаги, которые оказались подготовленной для печати рукописью этого романа с редакторскими заметками. Прочитав её, Хопкинс получил роль, а на съёмках фильма в Вене в следующем году встретил автора романа Джорджа Фейфера. После их разговора выяснилось, что Фейфер оставил рукопись в машине своего лондонского друга, которую угнали, выбросив ненужные бумаги незадолго до того, как актёр сел на ту самую скамейку.