Как связаны слова «роль» и «роллы»?

В средневековых театрах тексты для актёров записывались на бумажных свитках. Французское название такого свитка «rôlе», произошедшее от латинского «rotulus», которое, в свою очередь, является производным от «rota» — «колесо», привело к появлению слова «роль» в значении изображаемого актёром персонажа. К тем же латинским корням восходят слова «ролик» и «роллы».