Почему компания Renault изменила для России название модели Captur на Kaptur?

Кроссовер Renault Captur выпускается на базе хетчбэка Clio, а для России и других развивающихся рынков была создана модель Kaptur — внешне похожая на Captur, но на базе Renault Duster. Хотя официально причиной смены первой буквы названия указываются именно принципиальные различия платформ, существует более прозаичное объяснение: компания хотела избежать неблагозвучного прочтения «сартир».