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Почему компания Renault изменила для России название модели Captur на Kaptur?

Почему компания Renault изменила для России название модели Captur на Kaptur?

Кроссовер Renault Captur выпускается на базе хетчбэка Clio, а для России и других развивающихся рынков была создана модель Kaptur — внешне похожая на Captur, но на базе Renault Duster. Хотя официально причиной смены первой буквы названия указываются именно принципиальные различия платформ, существует более прозаичное объяснение: компания хотела избежать неблагозвучного прочтения «сартир».

Источник: Drive2.ru / Как поляки заставили Renault «похоронить» название Kaptur?

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