Виды каких насекомых носят официальные названия «букашка» и «козявка»?

Энтомолог Сергей Тряпицын дал названия многим видам паразитических наездников рода Gonatocerus, не стараясь их латинизировать, как делают многие другие первооткрыватели. В результате появились насекомые Gonatocerus bukashka и Gonatocerus koziavka, а также много других забавных видов: barbos, beshbarmak, gerasim, mumu, kikimora, krasavchik.