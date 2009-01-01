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Виды каких насекомых носят официальные названия «букашка» и «козявка»?

Виды каких насекомых носят официальные названия «букашка» и «козявка»?

Энтомолог Сергей Тряпицын дал названия многим видам паразитических наездников рода Gonatocerus, не стараясь их латинизировать, как делают многие другие первооткрыватели. В результате появились насекомые Gonatocerus bukashka и Gonatocerus koziavka, а также много других забавных видов: barbos, beshbarmak, gerasim, mumu, kikimora, krasavchik.

Источник: Википедия / Gonatocerus

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