Выпрыгнет ли лягушка из воды, которую постепенно и медленно нагревают?

Популярная легенда о том, что при медленном нагревании воды сидящая в ней лягушка не почувствует опасность и сварится заживо, часто служит метафорой катастрофических последствий при незаметном на первый взгляд ухудшении ситуации. Впервые подобный эксперимент описал в 1865 году немецкий физиолог Фридрих Гольц — правда, в его опыте отсутствие реакции наблюдалось только у лягушки, которой предварительно удалили мозг. Несколько других учёных 19 века вроде бы зафиксировали заявленное поведение и у нормальных лягушек, отметив, что нагревать воду нужно предельно медленно — на несколько десятых или сотых градуса в минуту. Однако современные зоологи отвергают эти результаты, говоря, что какой бы ни была скорость повышения температуры, в определённый момент лягушка всё равно выпрыгнет.