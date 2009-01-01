Что толкает грызунов на бег в колесе?

Грызуны в клетках подолгу бегают в колесе, однако среди учёных не было единого мнения относительно того, вызвано ли это поведение естественным желанием или является результатом стресса от неволи. Нидерландский нейрофизиолог Йоханна Мейер провела длительный эксперимент, установив в своём саду открытую клетку с едой и колесом. За три года камера поймала более 12 тысяч мышей, крыс, землероек и даже лягушек, которые приходили и крутили его. Желавшие потренироваться не исчезали даже при отсутствии еды. Учёные сделали вывод, что животным просто нравится упражняться, причём, возможно, огороженное место привлекает их ещё потому, что бегать здесь можно в безопасности от хищников.