Стоит ли пытаться высасывать яд из места укуса змеи?

После укуса змеи яд распространяется по организму жертвы очень быстро, и пытаться высосать его — бесполезная затея. В одном эксперименте герпетологи подкожно вводили добровольцами имитирующую яд жидкость, а через три минуты начинали её выкачивать специальным насосом. В итоге спустя 15 минут концентрация «яда» в кровотоке уменьшалась всего на 2%. Кроме того, высасыванием можно ещё и усугубить вред, ведь яд может дополнительно попадать в кровь через ранки во рту при их наличии.