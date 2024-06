Почему название книги Маршалла Маклюэна приравнивает медиа к массажу?

Самый известный афоризм философа Маршалла Маклюэна — «The media is the message» («Средство коммуникации есть сообщение»). Когда книга с таким названием готовилась к печати, наборщик допустил ошибку на обложке, превратив заголовок в «The media is the massage». Увидев его, Маклюэн пришёл в восторг и не стал ничего исправлять, ведь такое название придавало цитате дополнительную глубину и парадоксально её подтверждало.