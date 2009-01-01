Почему последний роман Вальтера Скотта издали почти два века спустя после его смерти?

Незадолго до смерти Вальтер Скотт написал последний роман «Осада Мальты». Однако его зять Джон Локхарт, указанный в завещании литературным душеприказчиком, не стал издавать книгу, опасаясь навредить репутации писателя. Хотя сам Скотт был доволен своей работой, читатели рукописи сочли её очень слабой, причиной чего считали ухудшившееся умственное здоровье писателя. Роман был издан лишь в 2008 году, почти два века спустя, а современные критики приняли его так же прохладно.