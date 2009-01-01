Кто написал книгу-бестселлер, будучи способным лишь моргать одним глазом?

Французский журналист Жан-Доминик Боби после перенесённого в 43 года инсульта остался почти полностью парализованным и мог общаться с окружающими только через моргание левым глазом. Заключив контракт на написание книги ещё перед инсультом, он, несмотря на обстоятельства, вознамерился осуществить задумку. С ним работала ассистентка, которая раз за разом диктовала алфавит, упорядоченный по частоте использования букв во французском языке, а Боби морганием отмечал нужную букву. Книга «Скафандр и бабочка» была таким образом написана за два месяца и стала бестселлером, хотя сам Боби умер от пневмонии через два дня после её издания.