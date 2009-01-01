В какой книге можно прочитать 100 триллионов уникальных стихотворений?

В сборнике сонетов французского поэта Раймона Кено под названием «Сто тысяч миллиардов стихотворений» на самом деле 10 оригинальных сонетов со стандартным размером в 14 строк. Однако все сонеты имеют одинаковые рифмы и сходную грамматическую структуру, а строки комбинируются в любом порядке, что можно делать чисто физически, ведь каждая из них напечатана на отдельной полоске бумаги. Таким образом любое сочетание строк можно считать новым уникальным сонетом, общее число которых соответствует заглавию книги.