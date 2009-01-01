Какое преимущество может принести смещение предпочитаемого времени сна по мере взросления человека?

Антропологи исследовали режимы сна и бодрствования у живущего в Танзании племени хадза, уклад жизни которого до сих пор можно назвать первобытнообщинным строем. За 200 часов наблюдений все члены племени одновременно спали всего 18 минут, причём ночью чаще других бодрствовали более молодые, а в утреннее время — пожилые. На основе этого наблюдения выдвинута гипотеза об эволюционном преимуществе подобного смещения хронотипа человека с возрастом: таким образом при совместном проживании молодёжи и стариков кто-то из племени всегда будет начеку.