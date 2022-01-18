Что нужно делать при встрече с блуждающим лунатиком?

Бытует мнение, что лунатиков ни в коем случае нельзя будить, так как это может вызвать нарушения в их психике или даже сердечный приступ. Однако ни одного такого случая в медицине не задокументировано, зато известны случаи смертей страдающих сомнамбулизмом от несчастных случаев или причинения ими вреда другим людям. Лучший способ обращения с лунатиком — постараться тихо уговорить его вернуться в кровать, а при неудаче всё же разбудить.