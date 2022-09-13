Каковы результаты экспериментальных проверок закона бутерброда?

Наблюдение о том, что бутерброд падает исключительно маслом вниз, неоднократно подвергалось научным экспериментальным проверкам. Обобщая их результаты, можно сказать, что если бутерброд специально подбрасывать, то падения распределятся примерно поровну между обеими его сторонами. Но в реальной жизни бутерброд чаще всего роняют со стола, а в этом случае (при стандартной высоте стола в 70 см) он, как правило, не успевает сделать полный оборот и приземляется именно маслом вниз. Физик Майкл Бэкон даже установил, что вероятность этого растёт тем больше, чем толще слой масла.