Какая речевая ошибка стала причиной увольнения тренера футбольного клуба «Лидс Юнайтед»?

В начале 2014 года, когда футбольный клуб «Лидс Юнайтед» находился в процессе покупки итальянским предпринимателем Массимо Челлино, было объявлено об отставке главного тренера Брайана Макдермотта. Команда успела выиграть один матч под руководством его помощника, но уже через три дня Макдермотт был возвращён на свой пост. Позднее Челлино признался, что случилась банальная ошибка в коммуникации: он просил лишь заменить непонравившийся ему диван (по-английски «couch»), а не тренера («coach»).