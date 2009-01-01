Зачем известные писатели пишут романы, прочесть которые можно будет только в 22 веке?

Художница Кэти Патерсон совместно с администрацией Осло в 2014 году запустили арт-проект «Библиотека будущего». Каждый год одному из современных писателей предлагают написать роман, который будет не доступен для чтения до 2114 года. Для печати книг в будущем посадили тысячу сосен недалеко от публичной библиотеки, где хранятся рукописи, а сертификаты на приобретение антологии уже распроданы. Свои романы для проекта написали Маргарет Этвуд, Дэвид Митчелл и другие популярные авторы.