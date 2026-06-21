В каких странах авторы получают вознаграждение за то, что их книги содержатся в библиотеках?

Во многих странах действуют системы выплат авторам и другим создателям книг, доступных посетителям библиотек. Например, в Великобритании, по состоянию на 2025 год, автор получает 12,4 пенса за каждую библиотечную выдачу книги, но не более 6600 фунтов стерлингов в год. В Канаде схема устроена иначе: учитывается сам факт наличия книг в каталогах библиотек, при этом максимальная годовая выплата для одного автора ограничена 4500 канадскими долларами. Первая подобная система появилась в Дании ещё в 1946 году.