Почему один из романов Агаты Кристи ждал публикации почти 30 лет?

Роман «Занавес», в котором умирает Эркюль Пуаро, Агата Кристи написала ещё в начале 1940-х из опасения, что она может не пережить войну, а серия останется без должного завершения. Готовый роман почти 30 лет лежал в банковской ячейке и был опубликован в 1975 году, за год до смерти самой писательницы. Несмотря на столь значительный промежуток времени, в книге довольно мало анахронизмов — одним из них можно считать упоминание повешений, которые были упразднены в Великобритании десятью годами ранее.