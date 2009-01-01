Почему для процесса эволюции в крабов придумали специальный термин?

Неродственные организмы зачастую независимо друг от друга приобретают похожие признаки — это называют конвергентной эволюцией. Например, относящиеся к разным отрядам млекопитающих ежи, дикобразы и ехидны обзавелись иголками. Разные представители десятиногих раков настолько часто эволюционировали в крабов, приобретая уплощённую форму тела с коротким брюшком, что для этого процесса зоологи ввели специальный термин: карцинизация. Противоположным термином декарцинизация назвали частое исчезновение «крабовости» у разных представителей соотносимых с крабами инфраотрядов Brachyura и Anomura, когда карапакс снова становился длинным и узким, а брюшко удлинялось и выпрямлялось.