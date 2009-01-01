Почему седлоносные жабы в процессе эволюции разучились нормально приземляться после прыжков?

Обитающие в бразильских лесах седлоносные жабы вырастают не больше 18 мм в длину. Биологи заметили, что эти земноводные не умеют нормально завершать прыжок и могут приземлиться задом наперёд, вверх ногами или даже на морду. Оказалось, что в ходе эволюционного процесса миниатюризации вестибулярный аппарат этих жаб пропорционально уменьшился и сильно потерял в функциональности. Впрочем, подобная неуклюжесть не мешает жабам выживать — видимо, значение маленького размера тела оказалось гораздо важнее для успешного приспособления к окружающей среде.