Можно ли где-нибудь увидеть изготовленный в Средневековье пояс верности?

Популярное представление приписывает отправляющемуся в длительный поход средневековому рыцарю привычку надевать на жену пояс верности. Но даже если такие предметы в ту эпоху существовали, они были очень редки и до нашего времени не сохранились. Самые ранние пояса верности, хранящиеся в музеях, датируются 18 веком, а изготавливались скорее в шутку. И хотя их изображения можно встретить на некоторых рисунках и в литературных произведениях Средневековья, исследователи считают, что это просто метафора супружеской верности.