Что означает венгерское слово, которое буквально переводится как «овенгерить»?

В венгерском языке слово «объяснить» звучит как «magyarázni». Глагол происходит от самоназвания венгров — мадьяров — то есть буквально означает «овенгерить». Лингвисты полагают, что это обстоятельство связано с особым положением народа, пришедшего когда-то на эту землю с востока. Принадлежащий к финно-угорской семье венгерский язык не родственен языку ни одних соседей венгров. Поэтому объяснение для них в каком-то смысле идентично переводу на свой язык.