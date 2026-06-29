Какой смысл изначально несло выражение «разверзлись хляби небесные»?

Выражение «разверзлись хляби небесные» о сильном дожде восходит к Библии — к рассказу о всемирном потопе. По одной этимологической реконструкции, славянское слово «хлябь» первоначально могло обозначать водослив, затвор или запор, то есть «разверзшиеся» хляби позволяли воде хлынуть с небес на землю. Оно соответствовало древнееврейской форме «аруббот» из оригинала Ветхого Завета, которая обозначала дымоход в крыше и, метафорически, отверстие в небе, а также древнегреческому «катаррактис» со значением «опускающаяся решётка». Позднее хлябями стали называть любые водные массы, чему способствовало созвучие с глаголами «хлюпать» и «хлебать», а также другое значение слова «катаррактис» — «водопад».