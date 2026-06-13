Как наличие молитв экспериментально коррелировало с развитием осложнений у пациентов после коронарного шунтирования?

Кардиолог Герберт Бенсон провёл масштабное исследование связи ходатайственных молитв с восстановлением пациентов после коронарного шунтирования. Среди больных, которые не знали, назначены ли молитвы именно им, статистически значимой разницы в частоте осложнений не выявили: осложнения развились у 52% пациентов, за которых молились, и у 51% пациентов, за которых не молились. Однако среди пациентов, которые знали, что за них молятся, осложнения возникали чаще — примерно у 59%. Исследователи выдвинули гипотезу, что знание о молитвах могло усиливать тревогу больных. При этом 30-дневная смертность во всех группах существенно не различалась.