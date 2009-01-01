В каком случае травма грудной клетки влечёт высокий риск смерти даже при немедленном оказании первой помощи?

Иногда тупая травма грудной клетки может вызвать внезапное повышение внутриполостного давления, что ведёт к нарушению сердечного ритма, фибрилляции желудков и остановке сердца. Чаще всего подобные сотрясения случаются во время спортивных игр — например, от удара бейсбольным мячом. Редкость такого развития событий обусловлена тем, что удар должен произойти в строго определённый промежуток цикла длительностью всего 40 мс. Если в течение трёх минут пострадавшему не оказать помощь, смертельный исход наступит с вероятностью 97%. Даже если своевременно проводится сердечно-лёгочная реанимация вкупе с применением дефибриллятора, шанс выжить вырастает только до 58%.