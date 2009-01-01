Какая учёная ещё в школе экспериментально проверяла эффективность молитв?

Астроном Сесилия Пейн-Гапошкина первой доказала, что звёзды состоят преимущественно из водорода и гелия. Ещё будучи школьницей, она поставила небольшой эксперимент накануне экзаменов. Сесилия решила помолиться только перед половиной из них, а другую половину обозначила контрольной группой, но именно по не удостоенным молитвой предметам получила более высокие оценки. Позже она считала себя агностиком и преподавала в воскресной школе церкви унитарианского универсализма — либеральной церкви без догматов.