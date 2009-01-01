Какой профессиональный термин характеризует положение пениса на рентгеновском снимке таза?

При расшифровке мужских рентгеновских снимков таза видна и тень от пениса. Радиологи ввели шуточный термин «знак Трокмортона»: если эта тень указывает на патологию, например, перелом, то знак считается положительным, а если она направлена в обратную сторону, то отрицательным. Некоторые специалисты предполагают, что положительный знак Трокмортона может быть физически обоснован, когда при переломе бедренной кости мужчина предпочитает ложиться с переносом веса на повреждённую сторону, чтобы снизить боль, и пенис направляется сюда же. Хотя анализ большой базы снимков показал, что знак Трокмортона проявляется абсолютно случайно.