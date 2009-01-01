С какой целью некоторые писатели привносят в описание отрицательных персонажей маленький пенис?

Некоторые писатели любят придумывать отрицательных персонажей с отсылками на реальных людей. Чтобы избежать возможных диффамационных исков, иногда такие авторы пользуются нехитрым приёмом, приписывая персонажу скромное мужское достоинство — якобы ни один мужчина не осмелится публично ассоциировать себя с подобным героем. Например, в романе Майкла Крайтона «Next» насильник-педофил с маленьким пенисом по имени Мик Кроули явно указывает на журналиста Майкла Кроули, раскритиковавшего предыдущую книгу писателя.