Где находится «Пенис Тролля», который сначала упал, а потом был восстановлен?

По аналогии с популярным у туристов каменным выступом «Язык Тролля» один норвежец предложил в начале 2017 года назвать выступ в коммуне Эйгерсунн «Пенисом Тролля». Видимо, не всем эта идея пришлась по душе, потому что через несколько месяцев камень обнаружили отколотым. Однако в ходе краудфандинговой компании быстро удалось собрать средства на восстановление выступа в «эрегированном» виде с помощью цемента, клея и штырей, после чего возле «Пениса» оборудовали парковку и поставили указатели.