Откуда родом были пекари, положившие начало традиции датской выпечки?
Во время датской забастовки пекарей 1850 года хозяева пекарен были вынуждены приглашать на работу зарубежных мастеров. Приехавшие из Австрии работники привезли свои рецепты выпечки, в том числе секрет изготовления особого слоёного теста. Датчане затем адаптировали их под свои вкусы и назвали собирательным словом wienerbrød — «венский хлеб». Однако по всему миру такие сладости теперь известны именно как датская выпечка.
