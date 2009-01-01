Как боролись со сном прихожан в британских церквях 18 века?

В британских церквях 18 века одному из прихожан поручали работу будильщика. Во время службы он следил за паствой и бил тех, кто начинал засыпать, длинной палкой по голове. Мужчины получали удар медным набалдашником, а женщины — другим концом палки с примотанным лисьим хвостом. Похожая традиция существовала в японских дзен-буддистских монастырях: наставник специальным орудием под названием кейсаку бил по спине нерадивых монахов, которые во время медитации начинали дремать или теряли концентрацию.