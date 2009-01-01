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В какой стране можно увидеть монахов, головы которых скрывают похожие на корзины шляпы?
Японские монахи школы дзэн-буддизма Фукэ, которых называют комусо, выглядят крайне необычно из-за полностью скрывающих голову тростниковых шляп тэнгай, похожих на корзины. Другой отличительной чертой комусо выступает длинная бамбуковая флейта сякухати. Игра на ней в школе Фукэ заменяет обычную сидячую медитацию и считается путём к достижению просветления. Кроме того, странствующие комусо учились использовать сякухати для отражения внезапного нападения врага.
Источник: Википедия / Комусо