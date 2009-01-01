Какой мусор некоторые древние римляне изображали на мозаичных полах?

Римляне иногда изображали на мозаичных полах в своих домах кости, остатки овощей и фруктов и другие объедки. Самая очевидная гипотеза гласит, что таким образом демонстрировались богатство и высокий социальный статус хозяина дома, который имел возможность покупать деликатесы. Есть также версия, что подобные полы отражали суеверие, согласно которому упавшие со стола остатки пищи нельзя было убирать сразу, а следовало оставлять для душ умерших.