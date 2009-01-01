Почему плохую одежду называют затрапезной?

Безвкусную некрасивую одежду называют затрапезной не потому, что она выглядит как будто замаранной после застолья. Это слово образовалось от фамилии купцов Затрапезновых, которые владели полотняной мануфактурой в Ярославле. На ней производились разные ткани, но именно пользовавшуюся спросом у бедноты грубую льняную или пеньковую ткань, равно как и одежду из неё, прозвали затрапезой. Со временем значение слова расширилось на любые плохие или неряшливые наряды.