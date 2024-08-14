Можно ли прикладывать подорожник к ране для её заживления?

Народная медицина считает подорожник надёжным средством для заживления ран. В немногочисленных лабораторных экспериментах действительно подтверждалось более быстрое затягивание ран при их систематической обработке экстрактом подорожника, однако к дизайну этих исследований есть вопросы. Однако даже в этом случае концентрация активного вещества и его биодоступность на поверхности растения гораздо ниже, чем в экстракте, и для выводов о пользе его прикладывания просто нет данных. К тому же в рану с листа могут попасть и вызвать заражение дорожная пыль или экскременты животных. А остановку крови, вызванную физическим зажиманием раны листом подорожника, безопаснее произвести с помощью куска ткани или бумажной салфетки.