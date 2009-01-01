Во сколько раз длина убитой пауком змеи может превышать длину самого паука?

Среди жертв пауков нередко встречаются и змеи, причём превышающие размером самого паука до 30 раз. Например, австралийская вдова, длина тела которой не больше сантиметра, может поймать в паутину и убить ядом молодую восточную коричневую змею, которая сама по себе одна из самых токсичных на планете. Самой длинной документально подтверждённой жертвой паука стал метровый травяной уж, пойманный кругопрядом-нефилой.