Где расположены Кремниевый лес, Кремниевый оазис и Кремниевое болото?

Помимо Кремниевой долины существуют другие места скоплений высокотехнологичных компаний, названные схожим образом. В той же Калифорнии, ближе к Лос-Анджелесу, есть Кремниевый пляж, в Орегоне — Кремниевый лес, в Техасе — Кремниевые холмы, в Колорадо — Кремниевая гора, в Нью-Йорке — Кремниевый переулок, а сразу несколько разных штатов назвали подобные хабы Кремниевой прерией. Кения представлена Кремниевой саванной, ОАЭ — Кремниевым оазисом, Малайзия — искусственно созданным Кремниевым островом, Израиль — Кремниевыми вади, Ирландия — Кремниевыми доками, а Великобритания — кембриджским Кремниевым болотом и шотландской Кремниевой лощиной.