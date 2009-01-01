Что означает название штата Айдахо?

Когда Конгресс США в начале 1860-х годов выбирал имя для новой территории в Скалистых горах, политик Джордж Уиллинг предложил назвать её Айдахо, что на языке шошонов якобы означало «восход солнца из-за гор» (в других источниках — «жемчужина гор»). Вскоре выяснилось, что Уиллинг попросту выдумал это слово, и территории дали название Колорадо. Однако слово уже ушло в народ: один город в этой местности назвали Айдахо Спрингс, также имя «Айдахо» получил построенный на реке Колумбия пароход, а в его честь — округ Айдахо, входивший в Территорию Вашингтон. Чуть позже из этого округа образовали самостоятельную территорию, а название впоследствии сохранилось и за штатом.