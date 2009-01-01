С чем связан феномен, когда секундная стрелка застывает дольше обычного при первом взгляде на неё?

Глаза человека постоянно совершают мелкие движения — саккады, даже если самому человеку кажется, что он смотрит строго в одну точку. Чтобы мир не выглядел размытым, мозг подавляет информацию, полученную в процессе саккады. С этим механизмом связан феномен хроностазиса, или остановки времени, который проявляется, например, при случайном взгляде на часы, когда изначальная остановка секундной стрелки кажется большей по времени, чем обычно. Так происходит потому, что после завершения саккады мозг замещает первым чётким изображением отфильтрованную ранее информацию.