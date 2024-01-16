Новые факты теперь можно читать в Телеграме и Инстаграме.
В каком положении видят мир младенцы?
Утверждение, что новорождённые видят мир вверх ногами, не имеет под собой никаких оснований. Изображение действительно проецируется на сетчатку перевёрнутым, однако, достигнув анализаторов головного мозга, картинка возвращается в исходное состояние. Этот механизм действителен для человека в любом возрасте, и младенцы не являются исключением.
Источник: Проверено / Правда ли, что новорождённые видят мир перевёрнутым?