Каким образом мозг сохраняет цельную картину окружающего мира при меняющихся параметрах восприятия?

Человек часто меняет фокус и направление взгляда, однако видимый под различным углом зрения и, например, с разной освещённостью предмет мозг распознаёт как тот же самый. Учёные считают, что удержание цельной картины окружающего мира происходит за счёт усреднения визуальной информации. В одном эксперименте участникам показывали видео длиной полминуты, на котором заметно старело человеческое лицо, а в конце просили назвать его возраст. Почти все участники занижали его в среднем на такую величину, которая соответствовала временной отметке ролика 15 секунд назад — примерно такой получается ширина интервала «размазывания» зрительного восприятия.