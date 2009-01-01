Труп какого американца больше полувека кочевал по стране под видом восковой куклы?

В 1911 году трое полицейских в Оклахоме попытались схватить скрывавшегося в амбаре грабителя Элмера Маккерди, и в ходе завязавшейся перестрелки тот был застрелен. Так как тело Маккерди никто не истребовал, владелец похоронного бюро, куда его доставили, решил забальзамировать его и выставить в витрине в целях рекламы. Позже тело неоднократно перепродавалось от одного владельца другому, причём то, что это не просто восковая кукла, забылось. В итоге Маккерди оказался в парке развлечений калифорнийского города Лонг-Бич в качестве муляжа повешенного, где в 1976 году во время съёмок телешоу манекен случайно повредили, увидев человеческие кости. Труп было решено наконец похоронить, а могилу во избежание дальнейших инцидентов залили двумя тоннами бетона.