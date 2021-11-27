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Почему власти не закрыли работающий с 2005 года сайт, позволяющий нанять киллера?
В 2005 году американец Боб Иннес создал и разместил сайт RentAHitman.com, предлагающий услуги по найму киллера. Внимательному читателю нетрудно понять, что сайт носит пародийный характер — например, по упоминанию того, что услуги полностью соответствуют закону о защите анонимности киллеров. Тем не менее, посетители регулярно заполняют форму заказа, оставляя свои реальные данные с описанием, кого они хотят убить. Владелец сайта отправляет эти заявки в полицию, благодаря действиям которой удалось предъявить обвинения более десяти неудавшимся преступникам и осудить их.
Источник: Meduza / Американец завёл пародийный сайт «Найми киллера»