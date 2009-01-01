Могут ли увеличиться средние значения двух множеств при перемещении элемента из одного множества в другое?

При перемещении элемента из одного множества в другое средние значения обоих множеств могут увеличиться, хотя это кажется контринтуитивным. Данный парадокс назвали феноменом Уилла Роджерса в честь американского комика за его шутку: «Жители Оклахомы, переехавшие в Калифорнию, повысили средний интеллект обоих штатов», подразумевающую, что любой оклахомец умнее любого калифорнийца. Отражение феномена в реальной жизни можно рассмотреть на примере улучшения методов диагностики рака. Благодаря нему люди с выявленными опухолями, которые ещё не причиняют беспокойства, переходят из группы «здоровые» в группу «больные». Как следствие, средняя продолжительность жизни в обоих группах увеличивается.