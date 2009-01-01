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Каким образом собаки могут помогать искать детскую порнографию?

Каким образом собаки могут помогать искать детскую порнографию?

Чаще всего полицейских собак натаскивают на поиск наркотиков или взрывчатых веществ, однако существуют и более специфические области их применения. В некоторых полицейских участках США собак тренируют обнаруживать электронные устройства и носители информации, используя для обучения характерные для микросхем и оптических дисков запахи. Таких ищеек в основном используют при поиске доказательств в домах подозреваемых в хранении детской порнографии. Как правило, подобные материалы преступники редко хранят непосредственно на компьютерах, тщательно их пряча или маскируя. В одном случае пёс смог унюхать SD-карты, которые находились внутри скрытого оружейного сейфа.

Источник: Хабр / Полицейские США используют собак для поиска спрятанных цифровых носителей информации

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