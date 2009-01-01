По какой причине математик Григорий Перельман отказался от награды в миллион долларов?

Из семи математических проблем, известных как Задачи тысячелетия, решена только одна — гипотеза Пуанкаре. За её доказательство Математический институт Клэя присудил Григорию Перельману награду размером в миллион долларов. Тот отказался её получать, указав одной из причин то, что награда обошла стороной его коллегу Ричарда Гамильтона, также внёсшего значительный вклад в решение проблемы. В свою очередь, за разработку математической теории, от которой отталкивался Перельман, Гамильтон не отказался от вручаемой в Гонконге Премии Шао, разделив миллион долларов с Димитриосом Христодулу.