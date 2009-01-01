Зрительница какого фильма заработала миллион долларов, отгадав сюжетную загадку?

В 1987 году на экраны вышел фильм «Тайна ценою в миллион долларов». Так как герои по сюжету картины тайну не разгадали, продюсеры объявили настоящую награду размером в миллион тому, кто верно определит, где были спрятаны деньги. Приз достался 14-летней девочке, догадавшейся, что они должны находиться в переносице Статуи Свободы. Однако маркетинг обернулся провалом: при бюджете в 10 миллионов фильм собрал в прокате лишь чуть больше 989 тысяч, то есть не дотянул даже до числа в своём названии.